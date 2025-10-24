Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
24.10.2025 02:40:57
Alaska Air Group Inc. Q3 Profit Decreases, Misses Estimates
(RTTNews) - Alaska Air Group Inc. (ALK) announced a profit for third quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $73 million, or $0.62 per share. This compares with $236 million, or $1.84 per share, last year.
Excluding items, Alaska Air Group Inc. reported adjusted earnings of $123 million or $1.05 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.10 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 22.6% to $3.766 billion from $3.072 billion last year.
Alaska Air Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $73 Mln. vs. $236 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $1.84 last year. -Revenue: $3.766 Bln vs. $3.072 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.40 Full year EPS guidance: $2.40
Nachrichten zu Alaska Air Group Inc.
|
22.10.25
|S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alaska Air Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Ausblick: Alaska Air Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.10.25
|S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alaska Air Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
08.10.25
|S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alaska Air Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Alaska Air Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.10.25