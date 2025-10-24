Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’126 0.8%  Bitcoin 87’192 1.7%  Dollar 0.7954 0.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bullenmarkt hält an: Abhängigkeit von grossen Tech-Aktien schürt zunehmende Sorgen
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus
Fondsmanager schlagen Alarm: Ist der KI-Hype rund um die NVIDIA-Aktie schon zur Blase geworden?
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Honeywell-Aktie verteuert sich: Honeywell schlägt Erwartungen im dritten Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 02:40:57

Alaska Air Group Inc. Q3 Profit Decreases, Misses Estimates

Alaska Air Group
37.40 CHF -2.21%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Alaska Air Group Inc. (ALK) announced a profit for third quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.

The company's bottom line totaled $73 million, or $0.62 per share. This compares with $236 million, or $1.84 per share, last year.

Excluding items, Alaska Air Group Inc. reported adjusted earnings of $123 million or $1.05 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $1.10 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 22.6% to $3.766 billion from $3.072 billion last year.

Alaska Air Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $73 Mln. vs. $236 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $1.84 last year. -Revenue: $3.766 Bln vs. $3.072 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.40 Full year EPS guidance: $2.40

Nachrichten zu Alaska Air Group Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?