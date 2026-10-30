Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As präsentierte Quartalsergebnisse

Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 454.2 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365.3 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch