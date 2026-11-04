Alankit präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alankit hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.27 INR, nach 0.160 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 933.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 800.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch