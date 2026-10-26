Alandsbanken Abp Vorz: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alandsbanken Abp Vorz präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.850 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.6 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch