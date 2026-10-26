Alandsbanken Abp (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alandsbanken Abp (A) hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.850 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alandsbanken Abp (A) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.6 Millionen EUR im Vergleich zu 65.9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch