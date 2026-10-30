Alamos Gold A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alamos Gold A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Alamos Gold A 0.910 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Alamos Gold A im vergangenen Quartal 714.5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alamos Gold A 636.7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch