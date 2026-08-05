Alamo Group legte Quartalsergebnis vor

Alamo Group lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2.55 USD gegenüber 2.57 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 450.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alamo Group einen Umsatz von 419.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch