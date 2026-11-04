Alamo Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alamo Group gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.10 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 420.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 403.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch