Alacrity Securities legte Quartalsergebnis vor

Alacrity Securities hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Alacrity Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.24 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54.98 Prozent auf 463.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Alacrity Securities 1.03 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch