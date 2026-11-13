AlAbraaj Restaurants Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AlAbraaj Restaurants Group Registered lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig wurden 3.8 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AlAbraaj Restaurants Group Registered 3.6 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch