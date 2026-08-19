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19.08.2026 06:37:00
Al-Takaful Palestinian Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Al-Takaful Palestinian Insurance veröffentlichte am 16.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Al-Takaful Palestinian Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Al-Takaful Palestinian Insurance im vergangenen Quartal 17.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al-Takaful Palestinian Insurance 14.3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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