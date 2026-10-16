Al-Tahdith for Real Estate Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al-Tahdith for Real Estate Investments hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 JOD, nach 0.020 JOD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.1 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 14.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch