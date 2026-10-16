Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 JOD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts ein EPS von 0.010 JOD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.1 Millionen JOD – ein Plus von 25.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Shamekha Real Estate and Financial Investme nts 0.0 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch