Al-Samaani Factory For Metal Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al-Samaani Factory For Metal Industries liess sich am 09.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Al-Samaani Factory For Metal Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Al-Samaani Factory For Metal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.9 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.0 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch