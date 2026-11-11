Al Salam Bank-Bahrain (BSC): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Al Salam Bank-Bahrain (BSC) hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.01 BHD. Im Vorjahresquartal hatte Al Salam Bank-Bahrain (BSC) ebenfalls ein EPS von 0.010 BHD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Al Salam Bank-Bahrain (BSC) 110.5 Millionen BHD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 146.9 Millionen BHD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch