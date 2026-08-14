Al Salam Bank-Bahrain (BSC) präsentierte Quartalsergebnisse

Al Salam Bank-Bahrain (BSC) hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0.01 BHD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Al Salam Bank-Bahrain (BSC) mit 0.010 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 134.2 Millionen BHD in den Büchern – ein Minus von 4.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Salam Bank-Bahrain (BSC) 140.7 Millionen BHD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch