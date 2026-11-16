Al Sagr National Insurance Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Al Sagr National Insurance Company hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 AED. Im Vorjahresquartal waren -0.210 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 90.2 Millionen AED. Im Vorjahreszeitraum waren 185.7 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch