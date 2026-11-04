Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Al Sagr Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.680 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 165.2 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 4.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch