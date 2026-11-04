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04.11.2026 06:37:00
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.29 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Registered 0.430 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.22 Prozent auf 1.60 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.42 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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