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23.10.2026 06:37:00
Al Rajhi Bank Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Al Rajhi Bank Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.18 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.990 SAR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 15.06 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 18.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Rajhi Bank Bearer 18.55 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1.09 SAR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 10.78 Milliarden SAR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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