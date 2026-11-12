Al Moammar Information Systems Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Moammar Information Systems Company Registered hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.69 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.840 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 239.48 Prozent auf 951.8 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 280.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch