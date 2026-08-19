Al Mashriq Insurance Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Al Mashriq Insurance Company hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch