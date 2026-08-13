Al Masar Al Shamil Education: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al Masar Al Shamil Education hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.63 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al Masar Al Shamil Education 0.490 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 163.4 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134.3 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch