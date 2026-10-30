Al Masane Al Kobra Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Al Masane Al Kobra Mining äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.66 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Al Masane Al Kobra Mining 0.920 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 287.7 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 271.1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch