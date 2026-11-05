Al Majed for Oud Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Al Majed for Oud Company Registered veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.81 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Al Majed for Oud Company Registered 1.20 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 293.3 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 232.4 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch