Al-Madar Finance And Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al-Madar Finance And Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.2 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.2 Millionen KWD.

Redaktion finanzen.ch