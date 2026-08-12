Al Khaleej Training and Education gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Al Khaleej Training and Education hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.15 SAR gegenüber 0.110 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 269.1 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 8.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 294.9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch