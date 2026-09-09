Al Kathiri hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Al Kathiri präsentierte am 07.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Al Kathiri hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 SAR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 71.4 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.4 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.ch