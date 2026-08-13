Al Jouf Cement Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al Jouf Cement Company Registered äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 SAR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.220 SAR ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Al Jouf Cement Company Registered 43.9 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69.2 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch