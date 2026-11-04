Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.09 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker 0.270 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 354.1 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 344.9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch