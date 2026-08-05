Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker lud am 02.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.300 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 368.8 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 341.0 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.ch