Al Hammadi Company For Development and Investment Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.320 SAR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 307.7 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 294.9 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch