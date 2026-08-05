Al Hammadi Company For Development and Investment Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.45 SAR. Im letzten Jahr hatte Al Hammadi Company For Development and Investment Registered einen Gewinn von 0.390 SAR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 321.8 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 298.2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch