Al Gassim Investment präsentierte Quartalsergebnisse

Al Gassim Investment hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Al Gassim Investment hat ein EPS von 0.01 SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 SAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 1.9 Millionen SAR, gegenüber 2.3 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch