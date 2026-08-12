Al Fujairah National Insurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Al Fujairah National Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.78 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12.55 AED je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 195.5 Millionen AED – ein Plus von 11.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Fujairah National Insurance 175.8 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch