Al Enmaa Real Estate: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Al Enmaa Real Estate hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite standen 1.6 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.0 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch