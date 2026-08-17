Al-Buhaira National Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Al-Buhaira National Insurance präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 AED. Im Vorjahresviertel hatte Al-Buhaira National Insurance 0.020 AED je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 463.5 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 427.4 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch