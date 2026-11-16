Al-Buhaira National Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

Al-Buhaira National Insurance liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Al-Buhaira National Insurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.14 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.120 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 464.0 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 428.1 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch