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24.11.2026 06:37:00
Al Baraka Banking Group BSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Al Baraka Banking Group BSC präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Al Baraka Banking Group BSC 0.020 USD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 429.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 401.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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