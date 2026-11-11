Al-Babtain Power Telecommunication hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Al-Babtain Power Telecommunication hat am 08.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.55 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.99 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 776.8 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 788.5 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch