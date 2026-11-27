Al-Aqar Healthcare REIT hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Al-Aqar Healthcare REIT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 MYR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.95 Prozent auf 34.0 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.8 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch