Al-Aqar Healthcare REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Al-Aqar Healthcare REIT äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.04 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Al-Aqar Healthcare REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 MYR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 33.7 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.4 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch