Al Alamiya for Cooperative Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Al Alamiya for Cooperative Insurance hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.23 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Al Alamiya for Cooperative Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 0.090 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 239.5 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 145.7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch