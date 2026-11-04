Al Alamiya for Cooperative Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Al Alamiya for Cooperative Insurance hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.41 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.280 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 88.18 Prozent auf 289.3 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153.8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch