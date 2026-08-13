Al Ain Ahlia Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Al Ain Ahlia Insurance gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.14 AED vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.450 AED erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.2 Millionen AED – das entspricht einem Minus von 11.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 319.6 Millionen AED in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch