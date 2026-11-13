Al Ahlia Insurance Company BSC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Al Ahlia Insurance Company BSC hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.1 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum waren 30.7 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch