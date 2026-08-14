Al Ahlia Insurance Company BSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Al Ahlia Insurance Company BSC hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.01 BHD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 BHD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 26.1 Millionen BHD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35.9 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch