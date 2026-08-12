Al Abdullatif Industrial Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Al Abdullatif Industrial Investment hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Al Abdullatif Industrial Investment ein EPS von -0.040 SAR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Abdullatif Industrial Investment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.2 Millionen SAR im Vergleich zu 116.9 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch