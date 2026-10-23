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23.10.2026 06:37:00
Akzo Nobel NV (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse
Akzo Nobel NV (spons ADRs) hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Akzo Nobel NV (spons ADRs) ein EPS von -0.440 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.92 Milliarden USD – eine Minderung von 1.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.98 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.437 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2.86 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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