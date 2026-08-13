Akzo Nobel India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akzo Nobel India präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 17.51 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19.98 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.65 Milliarden INR – eine Minderung von 3.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.95 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch